可登高眺景！新竹市護城河畔「幸福」與「微笑」盒子觀景平台啟用

2019-05-09 15:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府在府後街停車場出入口打造兩座取名｢幸福盒子」與「微笑盒子｣的觀景平台今天啟用，不僅重新妝點府後街停車場市容，更因兩座高兩層樓的耐候鋼觀景平台可以一覽護城河畔景色，讓市區多了一處可以放慢腳步、登高觀景的約會秘境，搭配觀景平台內的花草植物，還可悠閒來杯下午茶，感受城市的幸福與浪漫。

市府都發處在護城河畔打造的幸福盒子與微笑盒子觀景平台，正好串聯竹市中心步行廊帶，可登高眺望護城河景緻，設計師除簡化舊有建物量體，外觀上採用易維管且質感十足的耐候鋼，1樓則是公廁與行人出入口，2樓的瞭望觀景平台，在夜間點燈後更增添浪漫氣息，未來將成為護城河景觀廊帶新的打卡亮點，散步者可緩下腳步登高眺望護城河畔景緻。

新竹市長林智堅說，過去4年來，市府團隊由幸福廣場開始，著手修建新竹美術館前鋪面、228公園和此次地下停車場出入口的｢兩個盒子｣，更完成護城河五星級公廁，都一點一滴改善護城河周遭街廓，塑造整體景觀。

此次改造的兩棟停車場出入口建築，原僅有通風、出入口的功能，但透過城市景觀的改造，新增夜間照明與二樓瞭望平台，市府團隊更將兩個行人出入口觀景平台取名為｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣。

林智堅說，希望｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣帶給市民幸福的滋味，市民可走上眺望台，吹風、看美景，享受幸福時刻，歡迎大家與心愛的人，來場浪漫的屋頂約會，眺望護城河和舊城中的百年古蹟。

都發處表示，此工程基地有三區出入口，透過設計，把原本只有一樓的空間多設置二樓的景觀平台，也改善過去有生苔、壁癌、漏水等問題，並以易維管的耐候鋼材質打造，增加二樓景觀平台功能，不僅穿透性增加，也與周遭環境更為協調，市民可沿著護城河，一路看到市府大禮堂、新竹市美術館、護城河公園為重心的開放空間，透過廊帶的整理，更能欣賞竹塹護城河之美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/