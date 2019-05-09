可登高眺景！新竹市護城河畔「幸福」與「微笑」盒子觀景平台啟用

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府在府後街停車場出入口打造兩座取名｢幸福盒子」與「微笑盒子｣的觀景平台今天啟用，不僅重新妝點府後街停車場市容，更因兩座高兩層樓的耐候鋼觀景平台可以一覽護城河畔景色，讓市區多了一處可以放慢腳步、登高觀景的約會秘境，搭配觀景平台內的花草植物，還可悠閒來杯下午茶，感受城市的幸福與浪漫。
市府都發處在護城河畔打造的幸福盒子與微笑盒子觀景平台，正好串聯竹市中心步行廊帶，可登高眺望護城河景緻，設計師除簡化舊有建物量體，外觀上採用易維管且質感十足的耐候鋼，1樓則是公廁與行人出入口，2樓的瞭望觀景平台，在夜間點燈後更增添浪漫氣息，未來將成為護城河景觀廊帶新的打卡亮點，散步者可緩下腳步登高眺望護城河畔景緻。
新竹市長林智堅說，過去4年來，市府團隊由幸福廣場開始，著手修建新竹美術館前鋪面、228公園和此次地下停車場出入口的｢兩個盒子｣，更完成護城河五星級公廁，都一點一滴改善護城河周遭街廓，塑造整體景觀。
此次改造的兩棟停車場出入口建築，原僅有通風、出入口的功能，但透過城市景觀的改造，新增夜間照明與二樓瞭望平台，市府團隊更將兩個行人出入口觀景平台取名為｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣。
林智堅說，希望｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣帶給市民幸福的滋味，市民可走上眺望台，吹風、看美景，享受幸福時刻，歡迎大家與心愛的人，來場浪漫的屋頂約會，眺望護城河和舊城中的百年古蹟。
都發處表示，此工程基地有三區出入口，透過設計，把原本只有一樓的空間多設置二樓的景觀平台，也改善過去有生苔、壁癌、漏水等問題，並以易維管的耐候鋼材質打造，增加二樓景觀平台功能，不僅穿透性增加，也與周遭環境更為協調，市民可沿著護城河，一路看到市府大禮堂、新竹市美術館、護城河公園為重心的開放空間，透過廊帶的整理，更能欣賞竹塹護城河之美。
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新竹市政府在府後街護城河畔打造2座觀景平台「微笑盒子」和「幸福盒子」，不僅可登高眺望護城河，還可悠閒來場浪漫的約會，也發揮其功能，成為新的打卡亮點。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府利用府後街停車場原本老舊的電梯口打造成耐候鋼的觀景平台「幸福盒子」和「微笑盒子」，讓民眾步行護城河畔可登高觀景，還可悠閒散步。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府在府後街停車場的電梯出入口打造兩座耐候鋼觀景平台，可看到護城河的緻，可望成為新的打卡亮點。（記者洪美秀攝）
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