光田慶護師節 醫師換位體驗一日護理師

2019-05-09 15:06

〔記者張軒哲／台中報導〕「當護理師數十年，我從沒一天不愛這個工作！」5月12日是國際護師節，今年適逢與母親節同一天，光田醫院辦理護理師節慶祝活動，讓院長、醫師們換上護理師制服，體驗病房、產房、急診和手術室、加護病房等一日護理師，換位感受護理師工作的辛勞。

光田醫院護理部主任于素珍指出，醫師、病人是護理師工作主要核心，醫護合作才能給病人妥善的醫療照護品質，因此今年護師節安排讓院內醫師擔任一日護理師體驗臨床護理的十八般武藝，也感謝醫師配合，雖然體驗內容都是設計場景，偶有虛擬笑點，但工作辛勞絕對原汁原味，讓醫師們直呼護理人員真辛苦，會更體恤護理師，並且努力營造友善職場。

另外，今年光田綜合醫院獲得公會表揚的優良護理人員共有7名，分別是護理長周美錱、游佩君、許鳳娥，護理師梁依婷、楊淑雯、翁榕煒、高旻萱、陳春如、呂亞倫、曾喬娸。

其中目前任職門診護理長的周美錱，護理職涯40年，職涯轉調歷經門診、病房、急診、急重症病房、手術室，但她說永遠記得畢業時姊姊告訴她，「護理工作是面對病人、是生命，生命是很寶貴的！」而她首次擔任護理長值班就遇工廠爆炸案，那天的大夜班忙碌，卻一輩子難忘。

周美錱說，曾有一名退休美術老師因為罹癌造口不適，而自己正好可給予造口照護，緩解病人不適，最終病人康復還送了她一幅素描，是她珍藏的寶貝；另一名阿公因為想家，不願意配合治療，在和家屬溝通後，她全力協助阿公圓夢，阿公雖然最後在家裡微笑去世，讓她感到不捨，不過事後她卻收到家屬來信，感謝她讓阿公心無罣礙，更讓家人放下心中對阿公的愧歉和不捨。

游佩君則轉調歷經外科病房、產房、急重症病房、慢性病房，一路到現在最受關注的長照護理之家擔任護理長，護理職涯將滿35年。她說，護理專業不是站在醫師或病人端對立拔河，而是理性的面對病況，以病況為主在兩者之間斡旋。「這麼多年，我從沒忘記最初選擇護理專業助人的初衷。」至於長照領域，她分享長照護理不僅要照護，更要溝通。

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