等了47年 台南下營區和平街拓寬開工

2019-05-09 13:10

〔記者楊金城／台南報導〕等了47年，台南下營區和平街道路拓寬工程終於開工，拓寬長度約100公尺，拓寬工程費加用地徵收補償費共約2千萬元，預計6月竣工。

下營區長姜家彬說，下營區下營里和平街，為都市計劃道路，在1972年即擬定劃設，規劃寬度為8公尺，但現況路寬僅約3~6公尺不等寬度，範圍南側的和平診所以南至中山路一段的和平街路段寬度更不到3公尺，因道路縮減、狹窄，對通行有安全疑慮，也成為救災時阻礙，影響交通及民眾生命財產安全。

公所和地方里民爭取拓寬和平街多年，因無經費而延宕，終於在前年獲得南市議會通過市府工務局所編預算案，工程發包後在近日施工。

台南市工務局新建工程科長鍾南豪說，下營區和平街拓寬案，從中山路一段與和平街交叉口往北方向至和平街與大同街交叉口，全長約100.7公尺，共有11筆私有地，徵收面積約0.5公頃，工程經費約200萬，私有地用地徵收補償費約1800萬，合計約2000萬元，工期約60個日曆天。

用地徵收拆除範圍涉及下營區農會信用部，農會已擬定保護措施，姜家彬說，和平街計劃道路開闢後，將可減少交通事故發生、暢通防災道路，提升車輛通行安全性及順暢性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/