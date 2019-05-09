教師組織獨厚單一工會？ 全教產籲教育部傾聽多元

2019-05-09 12:39

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院教育及文化委員會日前初審通過「教師法條正草案」，全國教育產業總工會理事長黃耀南今表示，草案中有關「教師組織」部分，仍用「全國教師會」當作全體教師代表，但全教會組織成員與單一工會「全國教師工會總聯合會」幾乎完全重疊，呼籲廣納多元聲音，而非獨厚單一工會。

全教產等團體今於立院召開記者會，強調「教師組織不等於教師會」，籲請教育部體現民主，傾聽多元，會中並邀請民進黨立委許智傑到場聲援。

許智傑表示，教師會跟教師工會應可合作，共同討論如何對教育有利的方向，教育部跟全國教育局也應正視，大家都可以來談，放開心胸，本次教師法修正，雖然他個人無法主導各位委員的意見，但他希望，教師會跟教師工會都能參與，開大門、走大路，廣納多元意見，找出對教育最好的路。

黃耀南說，教師法修正草案中有關「教師組織」的定義，與實際運作現況不符，目前教師組織有實質運作者，皆以教師工會為運作主體，包括全教產、全教總、台灣私教工會、高教工會等，但教師法認定教師組織單指「教師會」，全國部分單指「全教會」，惟全教會成員與全教總幾乎重疊，等同獨厚單一教師工會。

黃耀南指出，加入全教總的教師只是全體教師的一部份，另有為數不少的教師加入其他教師工會，如全教產、台灣私教工會、高教工會等，草案中所謂的「教師組織」難道具有代表性？法律條文應符合實況、全面考量，將教師組織納入教師工會，廣納多元聲音，才能對症下藥，而非只獨厚單一教師工會。

黃耀南強調，教師法修法將進入二讀，為保障教師工會的法定任務，呼籲朝野立委及教育部，勿惡意限縮教師工會所代表教師勞動者的組織發展權，勿剝奪教師工會實質教育政策參與權、協商權，切勿大開民主倒車。

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