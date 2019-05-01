學校不處理不適任教師 立院修法：專審會取代

2019-05-01 17:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕教師、家長及兒少等團體注目的教師法修法，其中擔憂無法將不適任教師趕出校園，修法新增由主管機關成立「教師專業審查會」（簡稱專審會），當學校不作為時，可取代其功能，決議解聘、不續聘該教師。

教師法修法草案第17條中，為了協助高中以下學校處理不適任教師，將由教育主管機關設置「專審會」，委員11至19人，納教育各界代表及各專家學者，協助學校審查不適任教師。

立委吳思瑤認為，專審會除了提供學校意見，當主管機關發現學校不作為、有違法之虞時，應啟動機制介入，由專審會已3分之2出席成會、2分之1表決方式，處理不適任教師，取代教評會，好加速回應社會期待，她重申，這是學校失能的制衡手段，逼迫學校認真開教評會處理。

但立委陳學聖說，修法草案前幾條中，將不適任教師依性平、霸凌、教學不力及其他等分類，各有不同的教評會出席及表決比率，移到專審會後卻一視同仁採同一標準，「一直覺得怪怪的」，採保留意見，一度擬送朝野協商。

因朝野立委對此展開爭論，教師法修法進度一度卡住，2度休息協商，各團體等眼見修法不順，紛紛發出聲明，如全國家長及教育團體聯合聲明，認為專審會是專家會議，非一般教評會，決議門檻不應比照教評會；全志盟理事長吳福濱更直批立委，不應擱置修法，也收集20萬家長簽名連署，期盼教師法修好，讓不適任教師盡速離開校園。

直到下午4點多，立院與教育部協商出妥協版本，並獲初審通過，明定當專審會決議要取代教評會時，須依案件性質，比照各教評會的出席及表決比率；如處理性騷擾、性霸凌案件，採2分之1出席、2分之1表決即可，若是教學不力或不能勝任工作，則需3分之2出席、3分之2表決通過，才能解聘不適任教師。

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