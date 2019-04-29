立院初審教師法 貪汙犯、性侵狼終身解聘教職

2019-04-29 22:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今展開教師法修法逐條審議，立委、官員激盪整日，鎖定不適任教師，重新修法祭出重罰，目前初審到第15條，內容包含將貪汙犯、性侵犯等判刑確定的教師，得免經教評會與教育主管機關同意，直接終身解聘。

現行教師法，任何教師聘任都須經由學校教評會，衍生外界質疑「師師相護」，後校園引入性平機制，違反性平事件且情節重大的狼師，得經性平會直接決議解聘，但近幾年又發生不少虐童、霸凌等事件，促成這波教師法修法。

教育部日前廣徵意見後，提出針對不適任教師的修法草案，今立法院教育及文化委員會針對草案展開逐條審議，從上午9點直到傍晚5點多，已審議到第15條，其中針對不適任教師的聘任與解聘、停聘、不續聘及資遣等樣態，展開激烈討論。

今初審通過的條文中，包含第9條修成，教評會若要處理違反性平、觸犯兒少或霸凌事件的不適任教師，須納外聘專家委員，讓該會的非兼行政職或董事的教師代表降至二分之一以下為止，至於其他的不適任教師處置，教評會相關成員比例照現行規則走。

另，初審也通過備受外界關注的第14條的「終身解聘」及第15條「解聘1到4年」條文，條列各項要件，其中涉犯內亂、外患罪、貪汙、性侵犯等並經有罪判決確定者，免經教評會、免報主管機關，得終身解聘；性平會確認有性侵、性騷擾、性霸凌、兒少剝削等情事，經確認必要也可通報主管機關後，免經教評會而終身解聘。

但若要教師有體罰、霸凌等情節，要終身解聘需教評會3分之2委員出席、2分之1表決通過；剩下若隱匿校園性侵、校園毒害事件，乃至違法相關法規者，則須教評會3分之2出席、3分之2同意才能終身解聘。第15條則大致延續第14條精神，但調整不適任樣態情節，讓觸犯情節較輕者，處解聘1到4年不等懲處。

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