就業趨勢變化 調查：2030年50％工作因應AI而生

2019-05-09 11:15

〔記者林曉雲／台北報導〕調查指2030年就業市場將有50％工作將因應AI的發展而生，國立宜蘭大學向教育部青年署申請補助辦理「AI時代來臨的就業力計畫」，透過講座、工作坊、參訪、競賽與成果發表會等形式，加強學生對於AI趨勢的了解。

教育部今天分享宜大經驗，青年署科長劉佳綾表示，機器人不再只是在工廠工作，自動化、機械化及數位化在不同的產業會有跨時代的發展，未來它可能是個超商店員、司機、礦工甚至是為病人開刀的醫生，為協助學生多面向職涯探索，以「AI時代來臨的就業力」規劃，從「準備好面臨AI時代的工作結構~零工經濟與複業時代講座」、「科技體驗參訪」中，以AI人才任用與趨勢，協助學生了解正在翻轉中的職場，宜大經驗提供參考，以擴散標竿學習效果。

宜大還帶領學生參訪宜蘭在地新創AR、VR基地「鬥陣來七桃體驗館」，使學生能充分體驗科技的進步及使用情形，再透過「知彼－就業領航與產業趨勢分析講座」及「準備好面臨AI時代的工作結構~零工經濟與複業時代講座」，介紹AI時代來臨的趨勢，引導學生提早思考未來，確立符合自身期許的就業方向。

宜大生物技術與動物科學系三年級學生李佳穎表示，2030年就業市場將有50％工作是因應AI的發展而生，但目前仍無法預測工作的型態，透過課程體驗，協助她更了解應尋找自身價值，培養跨域發展並培養溝通能力，是防止未來被自動化科技取代的關鍵。

而為能引導學生瞭解未來零工經濟以及HI+ AI（人類智慧+人工智慧） 並存的時代已經來臨，宜大也鼓勵學生於生涯發展計畫書內設定「因應計畫」，並舉辦「生涯規劃書撰寫競賽」，透過自我分析、訂定策略、制訂計畫等課程提起學生對AI的興趣，了解自動化時代到來後對就業市場所受影響，也實際讓同學規劃因應未來產業發展的生涯藍圖。

休閒產業與健康促進學系四年級學生游欣庭原本對「企劃」完全沒有概念，看到自己的作品在AI的SWOT分析上能力不足，她表示，參賽也是契機，知道不足才能改進，正視問題，解決問題。

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