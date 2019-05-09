酷！騎水上摩托車出國 47輛橫渡黑潮赴日本石垣島

2019-05-09 10:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自全國各地水上摩托車47輛，今天清晨集結花蓮港，車友天還沒亮就在港務局辦通關手續，今清晨約5點就從花蓮港出發，水上摩托車協會理事長林信吉領頭騎第1輛，帶領46輛水上摩托車挑戰騎水上摩托車「出國」！他說，全程預計12小時、270公里，今天海象平穩，一定能完成壯舉。

睽違7年！2019台日水上摩托車國際友好活動，由水上摩托車協會會員號召全國水上摩托車友組成的「花現八重山、摩力太平洋」車隊，清晨3點就在花蓮港集合，陸續辦理通關、車況最後檢查，上午5點左右，隆隆引擎聲啟動，水上摩托車破浪從花蓮港編隊出發，前後也有2艘保母船保護，展開馳騁270公里橫跨大洋之旅。

今天上午浪高不到1公尺，風力約1到2級，林信吉說，對水上摩托車運動算是平穩的海象，從花蓮港出發預計騎9小時可以到270公里遠的石垣島，加計休息時間及時差1小時，預計日本時間今天傍晚5點抵達，日本海上保安廳也將出動船隻出港導引、迎接！一行95人抵達石垣島後，將展開5天的交流活動。

林信吉說，從花蓮港騎水上摩托車出國的壯舉，不是第一次，協會上一次是在2012年，當年以33部水上摩托車完成花蓮到日本與那國町的姊妹市交流。

他說，協會曾在2015年再度申請舉辦，但因種種原因未能成行，這次團員都非常期待再度成行，到日本石垣島、與那國町參訪，同團還有一位馬來西亞華人朋友是第2次騎水上摩托車到石垣島。

他也說，水上摩托車已於2018年亞洲運動會，列入正式競賽項目，希望藉由活動與日本朋友交流，也讓世界看到台灣車友的決心實力，完成最棒的國民外交。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/