雲林垃圾分類不合格率超過2成 紙容器、生廚餘最多

2019-05-08 23:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局今天傍晚突然在環保局臉書粉絲專頁張貼7日垃圾分類稽查結果，稽查的250垃圾中檢出51件不合格，不合格率逾2成，以紙容器、生廚餘最多。

對此，有民眾說，雲林縣垃圾分類已推行2年多，不合格率居然還高達2成多，至今包括保麗龍、垃圾袋要不要分類回收，都還讓人搞不清楚，宣導有待加強。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安說，垃圾分類稽查並非新政策，若現在不合格率還這麼高，將來推動恐怕會很辛苦。

根據環保局臉書專頁，環保局稽查人員7日在斗六、斗南、古坑、虎尾等鄉鎮清運路線上隨機抽樣檢查，違規項目以紙容器（便當盒、飲料杯）、生廚餘（果皮、葉菜類）為最多，其次為一般紙類、乾淨保麗龍（箱）、塑膠類、金屬類與舊衣類。

環保局人員說，紙杯、紙餐盒容器因內層還有薄膜，因此也不能與紙類一起回收，應將紙容器與一般垃圾及紙類分開回收，若紙餐具（如便當盒）使用後，請將剩菜、剩飯倒入廚餘回收桶，再稍微擦拭或沖洗一下即可回收。

雲林縣環保局強調，分類檢查以「柔性勸導」為原則，請民眾配合相關垃圾分類政策，落實垃圾減量。

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