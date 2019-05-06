垃圾怎麼分3類 縣長張麗善分享懶人包教你這樣做

2019-05-06 13:04

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣本月加強垃圾分類稽查，一般垃圾、資源垃圾及生熟廚餘分類引起爭議，縣長張麗善在在社群網站PO「分類懶人包」，呼籲縣民做好分類，減少垃圾量守護家園。

雲林縣家戶垃圾每天約有190噸需外運其他縣市處理，但受限協力縣市焚化廠歲修、餘量配額等影響，每天只能去化110公噸，全縣垃圾積存約4萬公噸，為降低垃圾負擔，環保局本月展開垃圾破袋稽查，希望提高垃圾分類率，降低垃圾量。

這項政策引起民眾議論，其中又以分類品項最受議論，環保局製作分類懶人包擴大宣傳，縣長張麗善也在社群網站分享懶人包。

環保局垃圾分類懶人包，包括籃球等各種球類，筆類、橡皮擦等文具用品，玩偶、布類等玩具都是一般垃圾。

另外無破損衣服、褲子、燈泡、廢電器、電池等都是資源回收物，但清潔隊不回收高壓空瓶、瓦斯瓶及滅火器。

至於廚餘分生、熟廚餘，果皮果核等水果殘餘、長度15公分、直徑1公分以下樹枝花草、蛋殼、文蛤殼等都是生廚餘；餅乾、糖果、已烹煮雞鴨魚肉等都是熟廚餘。

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