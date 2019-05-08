板橋高中辦「男裙週」 議員：家長會不願讓孩子讀板中

2019-05-08 18:45

〔記者何玉華／新北報導〕板橋高中5月6日至11日為校慶週，學生會今年特別舉行「板中男裙週─群聚效應」活動，校長賴春綿也在學生會臉書中說，希望透過這個活動打破性別刻板、尊重氣質差異，消息傳出，外界一片好評。不過，新北市議會議員林國春今天在市議會業務質詢時說，學校的作法沒有充分說明，造成一些家長不安，甚至有家長因此說，不願意讓孩子念板中。

據了解，板橋高中這場活動是去年高一某班學生提出，在班級內試辦1週，成效不錯，今年才由學生會主辦擴大成全校性，在學生會臉書上，也吸引板中校友留言肯定板中的自由風氣。

林國春今（8）天在質詢教育局業務時，特別要求板橋高中校長賴春錦上台，林國春提到，板中目前正在學校舉辦的男群週活動，指出，有些家長質疑讓孩子穿裙子合適嗎？如果是表演活動，笑一笑沒話講，但如果是如期、定期的活動，有通知家長嗎？林國春認為，應該要讓家長知道，這活動適不適合？是否比例原則？要跟學生會學生溝通，這種持續性的宣導教學生穿裙子，呼籲喜歡穿裙子的去穿裙子，合不合適？校方應該要考慮到所有家長心情是怎麼想的，要跟家長講一下，如此下來，會有很多家長不希望小孩讀板中。

賴春錦表示，這是學生會舉辦的活動，自由參與沒有強迫性，也不是定期性的，主要是希望能打破性別刻板、尊重氣質差異，想穿就穿，不想穿也不會有人強迫。

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