台糖大量解雇807名臨時人員 工會：不要有差别待遇

2019-05-08 17:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台糖量販店經營權易主，高達約807名計時人員將被解僱，到現在已過2個多月，協商沒有任何進展，離預訂關廠歇業日期6月17日卻是越來越近，台南市勞工局今（8）日在勞工育樂中心舉行勞資協商會，台糖量販事業部企業工會代表呼籲台糖公司照顧員工權益不要有差别待遇。

台糖工會說，關廠迫在眉睫，決定籌組自己的量販事業部工會，希望透過工會集體力量，向台糖公司要求應該要有實質的協商，不該任意再拖延下去。

工會指出，按照台糖公司近3年各事業部的營業損益情形，有其他事業部虧損情況遠比量販事業部嚴重，然而公司最後卻以長年虧損為由，優先將量販事業部提前結束。

台糖工會理事長蔡明遑說，台糖計時臨時人員有800多位，但目前只有3成能被新經營主家樂福接收，其他7成面臨工作權益無保障的生活困窘，而且只有約雇人員才有加發6個月的補助金，臨時人員沒有，但臨時人員也大都是10幾年以上的資深人員，差别待遇情何以堪！

蔡明遑也強調，外界說台糖人員領高薪，這是對高層及正職人員才適用，基層計時人員時薪150元，工作時數因時薪提高而被降低到152小時左右，每月2萬2800元，比勞基法的2萬3100基本工資少。

今天的勞資協商是台糖工會籌組以來，首度以工會名義申請勞資爭議調解。工會指出，公司在此之前，提出部分優惠方案協商，這是好的開始，但公司代表都說「帶回研議」，目前口頭承諾仍然無法令人安心，希望方案白紙黑字簽訂下來，不要再讓員工徬徨無助。

台南市勞工局長王鑫基說，這次是工會依法申請的調解會議，包括資遣費計算基數、平均工資採計期間、預告期間工資及特別休假未休納入平均工資計算等議題，另外，勞資雙方也依法進入強制協商，希望資方考量勞工多年來辛苦付出，以優於勞動基準法的相關條件處理。

台糖人力資源處副處長孫振益在會前受訪說，一定會以優於勞基法的方案妥適處理。

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台糖量販勞資協商 資方：資遣方案絕對會優於勞基法

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