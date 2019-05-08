台糖量販勞資協商 資方：資遣方案絕對會優於勞基法

2019-05-08 18:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台糖量販店易主經營，將大量解雇800多名臨時計時人員，今（8）日勞資協商，台糖人力資源處副處長孫振益在會前受訪說，基於照顧員工權益，資遣方案絕對會優於勞基法。

對於台糖量販工會提出比照約聘人員加發6個月補償金，以及勞務外包期間納入年資計算的訴求，孫振益說，台糖公司有接到工會訴求，將會慎重適法考量。

台糖公司說，為保障員工權益，迄今已積極辦理多場資遣員工就業媒合說明會，「優先面試及錄用台糖員工」一直是與家樂福洽談合作的首要條件，台糖於4月29日至30日主動安排家樂福於量販總部及各店召開媒合說明會，有意願參加面試者共661人，占總資遣人數78％，家樂福已排定於5月6日、5月8日及5月10日至總部及各店媒合面試，並預計5月24日公布錄取名單。

台糖公司強調，員工的資遣條件絕對優於勞基法，但因國營事業法規限制，需要時間完成法定行政程序，為傾聽員工心聲，台糖已於今年2月22日、2月28日及3月1日至各店辦理座談會，4月16日通報大量解僱勞工後，隨即於4月22日至24日辦理自主協商，並接續於5月6日與勞資自主協商各店勞方主談代表，提出具體優惠資遣方案，期望獲得多數員工正面回應。

台糖公司說，在量販事業轉型過程中，保障員工權益是非常重要一環，除了資遣條件優於勞基法，亦爭取員工轉職機會，希望在兼顧各方權益下共創三贏，將持續秉持最大善意，並透過勞工局協商機制，加強與工會及員工溝通，尋求共識，期讓勞資協商圓滿落幕。

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