花蓮溪口黑面琵鷺現蹤 2隻疑似受傷

2019-05-08 16:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮溪口濕地是許多鳥類的驛站，近日出現保育鳥類黑面琵鷺，不過有民眾發現有兩隻黑面琵鷺疑似受傷受困沙洲。縣府農業處指出，協同第九河川局利用小船前往救援，趕緊送往花蓮動物防疫所檢查，虛弱動物目前給予輸液及抗生素行支持療法，並採集檢體，將進行細菌培養等檢驗以了解病因。

參與救援的吳姓民眾說，平時很關心鳥類生態，今天上午發現有兩隻黑面琵鷺站不起來，便通報九河局，由於看到黑面琵鷺有腳環，推測應該是之前從韓國往南避冬的琵鷺，前幾天還在高雄、台中大肚溪一帶被發現，5日才到花蓮溪出海口，共發現有18隻，應該接下來會繼續往北遷徙。

縣府農業處指出，兩隻黑面琵鷺狀況均癱軟無力，其中一隻較虛弱，目前送契約動物醫院，虛弱動物目前給予輸液及抗生素行支持療法，並採集檢體，將進行細菌培養等檢驗以了解病因。

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