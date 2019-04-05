換上美麗繁殖羽 黑面琵鷺要北返了

2019-04-05 17:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年飛抵高屏溪黑面琵鷺大幅增加，甚至留下來度冬，雙雙創下新紀錄，如今黑面琵鷺已換上美麗繁殖羽準備北返，歷經今年水鴨肉毒桿菌暴斃事件，相關單位將祭出相關措施，以迎接來年嬌客。

高屏溪口於1997年首度觀察到黑面琵鷺過境，但15年來都只是個位數，最近5年來穩定維持在二位數，且逐年增加，今年突破50隻大關，友善棲地逐漸形成。

林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，今年觀察到50餘隻黑面琵鷺飛抵高屏溪，且留下來度冬數目增加，昨天還有看到32隻，跟去年同期的20餘隻相較，多出了3分之1，足見今年棲地環境更好。

黑面琵鷺已經換上黃色繁殖羽，相當美麗， 林園區的生態攝影師周火盛指出，黑面琵鷺在3、4月間會換上繁殖羽，也意味牠們將北返繁殖地；陳俊強說，估計四月中旬以後就會全數離開。

今年3月初爆發水鴨感染肉毒桿菌暴斃事件，差點危及黑面琵鷺，陳俊強說，經跨縣市會議協商解決之道，決議在久旱未雨低水位、早晚溫差大期間（一月間）起，河川局派出空拍機在萬新大橋、水公司自來水管巡邏，一旦發現魚屍就立即撈起，另外在自來水管至雙園大橋冬候鳥密集區，僱工乘坐竹筏展開該段河域環境監測。

高屏溪成為黑面琵鷺度冬區，陳俊強認為要營造更友善棲地，建議把雙園大橋以北劃為禁漁區，不要跟水鳥爭食，並減少人為干擾。

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