公幼反成燙手山芋？民團籲「零抽籤、收托時間正常化」

2019-05-08 20:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣媽媽普遍不想生育子女，孩子照顧托育是重要問題之一，但一位難求的公托卻反成父母的燙手山芋？托育政策催生聯盟今特別點出公托包括抽籤擠破頭、收托時間無法與父母工作時間配合等兩問題，呼籲政府應推公托2.0，終結「努力爭取到的公托，卻無法解決托育問題」的窘境。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀直言，母親節母親不快樂！此時也是公幼抽籤的季節，找工作、抽公幼天人交戰。公幼不但難求、中籤後又發現4點就要下課，還有寒暑假，讓母親難以兼顧工作與育兒。

2個孩子都念私幼的家長王百芳回憶，老大3歲時想抽公幼，老師回應抽中機率很低，建議念私幼。老大5歲時終於幸運抽中，又發現學校希望家長4點就來接小孩，而且寒暑假只有1個月的服務，「不連續的托育，等於沒有托育！」於是放棄抽中的公幼籤。

同樣育有2位孩子的家長邱宜君表示，非營利幼兒園沒有寒暑假，課後延托時間彈性，符合他們家的工時，所以與其公幼，非營利幼兒園更適合他們。她期待未來有更多「公幼2.0」，終結無望的抽籤，讓家長不用「含淚放棄公幼、咬牙送私幼」。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶強調，提出「公幼2.0」是為了解決公幼為德不卒的收托時間。根據統計，全台灣各縣市的公幼，約3到6成「不」提供平日4點以後服務；近5成「不」提供寒暑假服務；少數公幼提供寒暑假服務，但時間又無法涵蓋整個假期，與一般上班族時間相衝突。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱表示，根據行政院統計顯示，多數就業女性會為了照顧問題而離職，現行公幼不合宜的運作邏輯，導致家長即便抽中公幼也只能放棄，更遑論支持女性就業，大大違背當初公幼設立的精神。

全國教保產業工作理事黃雅雪更分享，曾有國小校長自己都「捨近求遠」，放棄自己學校的公幼，改把孩子送到私幼就讀，就是因為「公幼時間無法配合」。她進一步以非營利幼兒園為例說明，透過配置充足人力、搭配合理的輪班制，不僅讓教保人員工時正常化，也能滿足家長的送托需求。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，現階段要求勞工四點下班是不可能的。如果擴增公幼，卻不解決收托時間問題，恐怕只是累積更多民怨！台灣勞工陣線研究員張烽益則強調，政府應該要宣誓，達到托育公私比「7比3」的目標，讓想生育的家庭享有公共托育，讓雙薪育兒家庭沒有後顧之憂。

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