除了上課就是打工 高一生獲大孝獎表揚

2019-05-08 16:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕除了上課就是打工還包辦家務，就讀虎尾大成商工高一生程馨婷即使父母離異，仍分擔父母親的辛勞甚至將打工所得貼補家用，獲大孝獎表揚，堪為典範。

虎尾大成商工校友會每年在母親節前夕都會舉辦大孝獎表揚活動，推選出大成商工5名學生及縣內各國中16名孝親楷模接受表揚，今天由大成商工校友會創辦人鍾再勝及現任理事長李献助、校長鄒紹騰等人主持頒獎、頒發獎金、獎品及獎狀，彰顯孝親美德。

就讀大成商工美容科一年級的程馨婷，雖然父母親離異，她會輪流在父母親各自的家庭居住，懂事的她不僅都利用課後打工，還會包辦家務，完全不讓父母親操心，甚至將每個月所賺微薄的打工費貼補家用，勇敢又堅強，足為孝行楷模。

西螺國中獲獎學生黃永賢，由單親父親撫育成長，家裡務農收入不穩，加上祖父母年紀老邁，假日與寒暑假都須下田協助農務，在校仍樂觀開朗、認真負責，任勞任怨，孝行感人。

其餘獲獎人分別是大成商工蔡坤伶、王聖諺、丁妍、吳書慧、大埤國中周昆宏、蔦松國中李雅倫、二崙國中廖帷竛、褒忠國中蔡秀玉、崙背國中廖育瑲、北港國中林岱儒、淵明國中張媛惠、東明國中陳泳秀、東仁國中廖珮涵、宜梧國中林善茹、虎尾國中魏江彬、麥寮高中國中部葛承勳、水林國中林寶玲、口湖國中洪佳宜、元長國中黃惠珍等人。

李献助強調，連續10年舉辦大孝獎表揚孝行楷模，希望教化青少年尊親孝親，激發社會感恩之心，孝順父母，從校友發揚到「孝友」，表彰大孝楷模，讓愛充滿各個角落。

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