母親節 現在流行IG打卡3連拍啦！

2019-05-08 15:16

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院護理之家今天邀請家屬和長輩一起提前歡度母親節，今年活動有別以往的溫馨路線，改以時下流行的IG打卡紙板，讓家屬和媽媽們一起在鏡頭前做出3連拍動作，留下另類搞笑回憶。

豐原醫院護理之家護理長酆玲玲表示，每年母親節都會舉辦溫情活動，像是孩子幫媽媽洗腳、按摩等活動，場面常常讓許多長輩們感動得流下眼淚，今年改走活潑、年輕路線，製作IG打卡紙板，讓大家拿著拍照打卡版，和媽媽拍下多張搞笑照片留念。

不過，會中還是請孩子幫媽媽別上康乃馨胸花，並對媽媽說出一句感謝的話，「媽媽我愛您」、「媽媽謝謝您」，民眾藉機向媽媽示愛，一樣讓媽媽感動。

一名家屬表示，8歲時媽媽就身兼父職，照料其長大，現在媽媽高齡94歲，除了希望媽媽在長照機構能夠得到完善照顧，也很感謝護理之家同仁的用心，讓他勇敢說出對媽媽的感謝，抱抱媽媽、親親媽媽，讓他有回到小時候的感覺。

酆玲玲說，慶祝母親節活動，除讓長輩有一個難忘的佳節，家人一起參與活動的陪伴過程，也讓長者開心，不論在病情或身心靈上都有很大幫助。

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