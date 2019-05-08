校友感恩母愛 澤披東原國小學弟妹

2019-05-08 11:12

〔記者王涵平／台南報導〕東原國小校友沈振來感恩母親養育，事業有成設置「公益信託沈黃雪娥基金」，校方今以基金經費獎勵表現優秀學童，慶祝母親節活動別有意義。

東原國小慶祝母親節活動，表揚參加台南市作文比賽第一名的六年級吳淑椅、台南市獨輪車比賽得到競速第一名的吳昀蓁等28名前6名學生，當成獻給母親最佳禮物，作文及獨輪車課程相關經費是由「公益信託沈黃雪娥基金」贊助。

校長郭靜芳表示，傑出校友創捷前瞻董事長沈振來多年來默默回饋母校，「感戴母恩 作育英才」的理念，2018年以母親名義捐款成立公益基金，贊助母校多元假日課程，讓山區學弟妹假日、寒暑假能有多元學習機會，充實基本學力及激發多元學習潛能。如科學實驗課程、數學、英語、閱讀寫作、獨輪車、機器人課程等。

學弟妹也很爭氣，2018年英語讀劇台南市特優、台南市市長盃作文比賽第3名、台南市科學展覽比賽榮獲團體組第6名；2019年台南市市長盃作文比賽第1名、台南市獨輪車比賽多人獲獎。

東原國小母親節感恩慶祝活動，各班學生親手煮越南風味的八寶粥，在活動中親自獻花及動手餵親人品嚐八寶粥，從小培養感謝親恩及體驗「反哺之情」。並精心準備木箱鼓演奏、合唱表演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/