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    麥玉珍以吃牛排喻總預算「先給7成再補齊」 卓榮泰傻眼：妳這樣開店？

    麥玉珍質詢卓榮泰時以「吃牛排」來比喻總預算，麥玉珍說：「你們要去吃牛排，我給你們70％了嘛，你吃牛排回來跟我講，我再補嘛。」此番比喻讓卓榮泰十分困惑。（資料照）

    麥玉珍質詢卓榮泰時以「吃牛排」來比喻總預算，麥玉珍說：「你們要去吃牛排，我給你們70％了嘛，你吃牛排回來跟我講，我再補嘛。」此番比喻讓卓榮泰十分困惑。（資料照）

    2025/04/22 13:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白在立法院刪凍總預算，引發民眾怒火，催生出大罷免浪潮，而民眾黨立委麥玉珍今日在立法院質詢行政院長卓榮泰時以「吃牛排」來比喻總預算，麥玉珍說：「你們要去吃牛排，我給你們70％了嘛，你吃牛排回來跟我講，我再補嘛。」此番比喻讓卓榮泰十分困惑，卓回應麥：「委員會這樣開牛排店嗎？吃牛排只付70%？」

    綜合媒體報導，卓榮泰今日率領閣員前往立法院進行施政報告並備詢，麥玉珍質詢時問卓：「如果孩子跟你要十萬元吃一頓牛排，會馬上給他還是詢問？」卓回應：「我會問他，什麼事、多少人、去哪裡？」對此麥玉珍強調，總預算的道理也一樣，立院要審查預算有沒有亂花，立法院不是聽你（行政院）的，立法院就要問、要說明、要溝通。

    對此卓榮泰反問，如果小孩孩回答是100個人去做一件有意義的事，「我不會跟他說，我先凍結70%，你吃到30%再來跟我要啊」。麥玉珍則是質疑卓，「凍結30%然後問做什麼，但已經給70%了，你們要去吃牛排，我給你70%了嘛，你真的吃牛排回來跟我講我再補、再解凍，就是這麼簡單的邏輯」。麥玉珍的說法讓卓榮泰十分困惑，詢問麥玉珍：「委員會這樣開店嗎？吃牛排只付70%？」

    麥玉珍此番言論也被轉載至PTT政黑板，許多網友批評：「這舉例太好了，麻煩麥委員開牛排店！我保證天天去光顧，付70%是吧？」、「30%沒付是要找誰要？」、「那立委薪水可以先給七成嗎？」、「天底下哪有吃70%牛排只需付7成的道理？」、「請政府給它跟所有助理的薪水，先只給7成。」、「薪水先領70%，等下次有連任再給30%。」

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