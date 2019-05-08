另類母親節！警務員紀念妻子 成立獎助學金

2019-05-08 12:41

〔記者張軒哲／台中報導〕這個禮拜天，就是一年一度的「母親節」，要如何跟媽媽共度佳節呢？清水警分局今日舉辦一場別出心裁的「另類母親節」慶祝活動。活動主辦單位除邀請清水分局「媽媽警察」參加溫馨盛會外，更創先例首度邀請失去太太的單親家庭，讓「爸爸警察」共度母親節，警務員紀仕強為紀念病逝的妻子，在兒子曾就讀的大德國小成立紀念太太的清寒獎助學金，他說，孩子平安健康長大就是會好的禮物！

清水分局警務員紀仕強表示，5年前太太因病過世後，他曾長達半年的時間如同行屍走肉，睡不成眠，時常做家事忙到半夜1、2點才能就寢。但後來想到2個兒子才讀國小，不能再讓孩子失去爸爸，於是他鼓勵自己一定要重新站起來。5年過去了，2個兒子也慢慢長大了，紀仕強除化悲慟為力量，成立紀念太太的清寒獎助學金外，紀仕強更期許自己再戰10年、再為警察工作貢獻所長。

同樣是單親爸爸的清水分局光華派出所56歲男警丁威誠，他說他32歲結婚，婚後因為警察工作壓力大，生活作息時常日夜顛倒，因此一直到46歲才與太太生下女兒。正當丁威誠慶幸自己還能「老來得女」時，他的太太卻在3年前撒手人寰。如今的他，最重要的任務，就是把今年才11歲的女兒好好扶養長大。丁威誠說，就是因為女兒年紀還小，所以他不敢輕言退休，打算幹到59歲才退休。

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