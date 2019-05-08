花博閉幕模特兒棄置路邊 民眾痛批髒亂

2019-05-08 12:40

〔記者張軒哲／台中報導〕花博閉幕15天，立委洪慈庸服務處陸續接獲鄉親反映，花博園區周邊環境髒亂、到處垃圾堆積、雜草叢生。洪慈庸今日再度質疑，這就是盧市長口口聲聲所說的「後花博、顧后里」嗎？市府指出，花博園區目前正處於撤展階段，會要求廠商儘快處理。

洪慈庸指出，收到后里民眾拍攝花博園區目前內部照片，園區周邊環境卻是呈現垃圾堆積、雜草叢生的樣子，已達到可開罰的標準，民眾也已投訴1999市民專線，甚至有沒穿衣服的模特兒被棄置一旁，讓民眾直呼有礙觀瞻。

市府指出，花博園區目前正處於撤展階段，已無民眾參觀，會要求廠商清理改善。

台中花博圓滿閉幕，市府副秘書長陳如昌表示，花博各園區目前同步撤場，已非開放參觀空間，預計5月底撤場完畢。後續將朝多元化方向規劃三大園區，其中后里森林園區初期將開放為「花博公園」，也做為2020台灣燈會預定地。市府會加強督導，維持周遭環境整潔。針對立委洪慈庸近期密切關心地方議題，市府能夠理解，也表示感謝。

陳如昌說明，花博各園區目前處於撤場區間，預計到5月底正式結束，但因廠商眾多，且各家撤場期程不定，部分的材料會逐一清出，偶有廢棄物暫時堆置在外情事，但將於內部清理完畢之後會由廠商統一載離園區。

一項工程結束後，通常需經過一段撤場區間，市府要求廠商把設施設備在5月底前完成撤離，讓原設施恢復既有功能，在此期間將持續督導，維持周遭環境整潔。未來則會朝多元化方向規劃三大園區，后里森林園區初期將開放為「花博公園」，並做為2020台灣燈會預定地，未來也為進一步發展為主題樂園。（13:15更新）

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