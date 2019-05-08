520前先繳卡贏！ 繳汽機車燃料費 抽獎總獎額100萬

2019-05-08 11:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為響應政府減紙減碳環保政策，交通部公路總局今年首度推出「108年鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，凡自用汽車及機車車主於今年5月20日前先行繳納108年度汽車燃料費者（非因申請牌照或辦理車輛其他異動），皆可參加抽獎活動，總金額100萬元、最高獎3萬元，請車主把握機會。

公路總局表示，自用汽車及機車車主只要在5月20日前先行繳納108年汽車燃料費，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑選符合參加資格者，透過電腦隨機抽選；獎項分別有郵政禮券3萬元（10名）、1萬元（50名）、2千元（100名），總獎金額100萬元，並於8月30日辦理抽獎。

詳情請上公路總局網站（網址http://www.thb.gov.tw/）查詢。車主可以利用便利商店多媒體機（統一、全家、萊爾富、來來OK）輸入車主證號及車號列單繳納外，也可透過電話語音轉帳，電話號碼6碼地區請撥打41-6666或41-1111，服務代碼均為#169和監理服務網（https：//www.mvdis.gov.tw/），以活期帳戶或晶片金融卡線上繳納，或利用手機下載「監理服務APP」進行繳費。以上繳納方式都不需再負擔手續費，但以信用卡方式繳納者，依發卡銀行約定之手續費規定辦理。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，為推動監理多元繳費e化服務，鼓勵民眾可利用網路方式申辦汽燃費電子繳款單，公路總局將會以電子郵件或簡訊發送汽燃費繳納通知，再搭配行動支付或是線上繳費，不用出門就可輕鬆完成繳費；此外，車主也可透過郵寄或臨櫃辦理汽燃費約定轉帳，以避免因遺忘繳納而產生罰款，既省時又便利。

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