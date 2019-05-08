紙風車來了 週末恆春、潮州火熱登場

2019-05-08 11:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕紙風車台灣鄉村卡車藝術工程 「即將成真火舞團」 ，將於本週五、週六（5月10日、11日）在屏東縣恆春鎮、潮州鎮登場。

嶄新的藝術卡車新裝，鋼鐵般的外殼畫上唐吉軻德，紙風車台灣鄉村卡車本週末南下屏東，由「即將成真火舞團」展現火技力與美的視覺饗宴；5月10日及11日晚上7時分別在恆春國中、潮州國中登場，屏東縣府邀請大、小朋友一起到現場感受精彩的演出。

「即將成真火舞團」已成立4年，由2位高中時期的學長學弟，郭彥甫及蔡宏毅共同創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成一支台灣最強的火舞團隊，2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的台灣代表。

近年火舞團也經常受邀至韓國、馬來西亞、捷克等國家表演，他們不停的在海外瘋狂尋找機會，一次次挑戰新的作品。這次要打造專屬藝術卡車的火焰劇場：火焰世家，一場結合火技、武術、舞蹈的火焰劇場即將展開。

5月10日在恆春國中的表演，是由為台灣而教教育基金會（Teach for Taiwan，簡稱TFT）所促成，希望讓恆春的孩子都能共賞藝術饗宴，成為啟動孩子們對於藝術眼光培養的起點。

紙風車文教基金會表示，2014年「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」從籌備到開跑時，因前文化部長龍應台支持與推動，讓卡車藝術工程順利進行到現在， 11日在潮州的演出，將邀請她與親子們一起欣賞表演，共同見證台灣孩子藝術的初體驗，享受藝術帶來的創意與美好。

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