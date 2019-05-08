賞螢活動將落幕 竹燈爆紅不停產

2019-05-08 11:12

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著梅雨季到來，南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區賞螢活動，也將在本週星期假日告一段落，不過，配合活動推出的「賞螢竹燈」，因無光害又具有竹藝文化傳承意義，南投縣青年農民聯誼會決定順應民意「不停產」，並搭配旅遊行程提供客製化服務，進而為產業結合觀光發展注入一股新活力。

鹿谷小半天休閒農業區範圍包括竹林、竹豐及和雅等3村，原是典型的農村，不過，在1999年921大地震後，經公所、縣府積極輔導，才順利轉型休閒農業區，其中，由公墓蜕變成賞櫻、賞螢的石馬公園，更是農村觀光的新亮點，也凸顯螢火蟲復育成果。

南投縣青年農民聯誼會輔導會長劉松杰說，「竹」與「茶」是鹿谷2大農特產，因應賞螢季節到來，今年小半天觀光業者特別共同推出復古的「賞螢竹燈」，並將「竹燈ＤＩＹ」教學融入賞螢活動之中，想不到竟然爆紅，哪怕賞螢已接近尾聲，但查詢或預約「竹燈ＤＩＹ」的電話仍接不完，遂決定讓原本附屬於賞螢活動的「竹燈ＤＩＹ」教學，變成推動在地產業及觀光的利器，以滿足遊客需求。

劉松杰表示，竹燈是選用在地的竹材，一般而言，鋸出的竹筒長度約50公分左右，隨後，鑿開燈座及對流孔2個缺口，以保持通風及空氣對流效應，最後在燈座擺上蠟燭並綁上竹條當手把，全程約20分鐘，「竹燈」便大功告成，也展現「竹」食用以外，工藝技巧多元化的一面。

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