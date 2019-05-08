靜宜大學「財務工程學系」成果展 擁有跨域技能最夯

2019-05-08 10:12

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學「理學院聯合成果展」登場，由「財務工程學系」揭開序幕，學生展出12組包含金融科技、AI人工智慧、電腦視覺等跨域作品，創新且高度實用，深獲師生及業界高度肯定。

理學院院長楊昭順指出，「理學院聯合成果展」能具體呈現財務工程、應用化學、食品營養、化粧品科學及資料科學與大數據等系所的課程特色、產品研發、核心能力及跨域整合訓練成果；也讓學生能統整、深化大學四年所學，並與產業無縫接軌，成為業界新生力軍。

財務工程學系主任黃國卿表示，隨著金融科技的發展，相關產業對跨域人才需求快速增加，該系規劃財務金融、大數據、資訊科技，及資訊與財金證照等相關課程，由老師義務輔導考照，提升學生專業與就業，擁有跨域技能最夯。

黃國卿指出，打造財經專業實作暨諮詢服務中心，及國際認證教學環境也是「財務工程學系」一大特色！同時安排學生寒暑假體驗式短期實習，及銜接就業的長實習課程，積極與縣市政府合作，培育學生成為具備金融、資訊能力、國際證照、企業實習的跨領域專業人才。感謝畢業系友與在學生優異表現及精實口碑，讓財工系發光發熱！

財務工程學系教授田慧君說，該系目前與嘉義、高雄等7縣市財稅單位產官學合作，學生不僅參與實務，發揮所學，並在成果展中，呈現專業技術，獲業界肯定，對未來就業或升學都有幫助！

財工系四年級賴奕翔、李胡柯在成果展中，結合科技與醫療美容，研發「影像辨識應用於膚質檢測」系統，利用圖像辨識和人臉照片，經過圖像處理，能快速辨識臉部黑斑的分布，可應用於醫美相關領域。賴奕翔表示，撰寫程式過程中，體會到科技可廣泛應用於生活，並帶來更多便利。

為了讓投資人及早預測地雷股，減少投資損失，財工系林柏成、陳宣合、王翎儀、石崧禾運用「文字探勘」技術，研發「台灣上市公司財務報表文字探勘與資訊」系統，摘選出上市公司財務報表的文字，判斷是否反映財務報告書當時的經濟實質狀況，以達充分揭露原則。

林柏成表示，準備成果展過程，體會到團隊合作的重要，也瞭解彼此工作與時程環環相扣。最大收穫是運用所學專業，實際研發成果，未來必定能更靈活運用於職場。

剛落幕的2018年台灣選舉顯示，社群與網路已成為民眾發表意見的主要場域！學生研發「社群大數據─輿情分析」系統，利用社群大數據進行輿情分析，運用網路爬蟲，擷取網路評論、發言、推文等，並進行主題分析。除可觀察並反映特定主題及人事物的網路聲量，也可判斷評論的正負面情緒程度。

學生設計「學生諮詢預約系統」媒合平台，除學生預約、老師回覆的功能，也整合老師的Office Hours，學生有任何課業困難，可透過此平台與老師預約，尋求解答。

市場漲跌走勢是投資人最關心，也是最重要的投資指標！學生研發「市場方向性預測」系統，運用台指期所提供的高頻交易資料，及五檔報價與成交價，來預測極短時間的市場走向，讓投資人運用不同交易操作策略，與投資組合獲得最佳報酬。

學生也建置完善的「二手書媒合平台」，以學院及系名將書籍分門別類，並藉由後端資料庫管理系統，即時庫存管理，學生購買書籍，也能愛護地球。

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