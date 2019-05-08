雙熱帶低壓生成 鄭明典：有一個發展潛勢較高

2019-05-08 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕昨（7日）西太平洋地區接連生成今年第5號、第6號熱帶性低氣壓，其中一個位於菲律賓東方海面、另一個位於關島東南東方海面，兩者目前距離成颱都還需發展一段時間，其中關島附近的熱帶低壓發展潛勢較高。

根據中央氣象局的觀測顯示，第5號熱帶性低氣壓，今（8日）早8點的中心位置在北緯9.00度、東經136.50度，也就是在菲律賓東方海面，以每小時8公里速度，向西北西進行；第6號熱帶低壓，位於北緯4.30度、東經163.00度，即在關島東南東方海面，以每小時8公里速度，向西北緩慢進行。

兩熱帶低壓目前的近中心最大風速皆為每秒12公尺，距成颱標準的每秒17.2公尺

中心風速仍有一段距離，還需時間發展，若雙雙成颱，將是今年第3號颱風「聖帕」（Sepat，馬來西亞提供，淡水魚之意）、第4號颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞提供，六月）。

中央氣象局副局長鄭明典表示，這2個熱帶性低氣壓生成都與赤道附近的「西風猝發」（Westerly wind burst）事件有關，要持續觀察，他認為位於關島東南東方海面的熱帶低壓成颱機率較高。

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