台南高鐵站「黃綠紅」又來了 歸仁推健走賞景

2019-05-08 09:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁高鐵特定區內的阿勃勒樹群逐漸開花，因連日下雨，落英繽紛，當地的路面猶如鋪上了「黃地毯」，季節限定的景致，浪漫、迷人。

歸仁區公所也將結合當地的阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰木等行道樹生態，再度舉辦「黃綠紅」健走活動，今年除了紀念品之外，還提供15家特約廠商的優惠券，鼓勵民眾多參與，推廣特色美景。

根據公所統計，高鐵站區夏季限定的阿勃勒「黃」、小葉欖仁「綠」、鳳凰木「紅」等3色行道樹，約有1700株，每年5月份起，各自綻放，形成特色美景，遊客爭睹，已是歸仁當地的觀光熱點。

其中阿勃勒數量最多，逾900株，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東側等，目前開花中，受氣候影響，已出現黃金雨的浪漫美景。

而小葉欖仁近500株，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側，現已進入茂盛期，枝幹並往中間延展，構築出迷人的綠色隧道。

鳳凰木則集中在高鐵橋下道路以及站區廣場，數量超過300株，盛開時，綠色枝頭上一片火紅，也是相當搶眼。

公所主辦的黃綠紅賞花、健走活動，今年邁入第5屆，將於本月18日上午登場，從沙崙國中集結、出發，經高鐵特定區內的道路，遊賞沿途的阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰木等，全程約4公里。

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