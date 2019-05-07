反對頭份私立納骨塔 里民成立自救會：抗爭到底

2019-05-07 23:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市上、下興里今晚舉行里民大會，近兩百名里民聚焦反對里內的私立玉寶文創納骨塔，苗栗縣政府民政處長彭基山也到場向里民說明，強調自己與里民感同身受，但公務員必須依法行事，納骨塔一切流程都合法，縣府無法要求業者停工；但多數里民仍無法接受，現場決定成立自救會並誓言加強抗爭。

這座納骨塔24年前興建時，就遭居民激烈反對，更爆發流血衝突才擱置，而歷經多次轉手後，現由新科縣議員鄭聚然所有，去年又重啟施工，老一輩的上興里居民談起這事不禁哽咽說，前人努力出錢出力擋下的嫌惡設施如今卻又死灰復燃，希望縣府能站在人民立場，擋下納骨塔。

縣議員陳光軒說，頭份市立生命紀念館近期才啟用，可供應40年當地塔位需求，若要再啟用新的納骨塔，不符公益性及必要性；縣議員曾玟學說，納骨塔距離水源區、學校、大型社區、淨水廠等距離接不合乎現行法規，不到1公里，但縣府仍循1961年代省政府頒發的殯葬準用，盼縣府不要護航財團，主動退回。

彭基山強調自己也是受害者，全縣現有納骨塔的量早已足夠，認同此案無必要性，但他仍須依法善後，本案過去程序法令完備，2015年業者已申請啟用，縣府以最嚴苛標準審核4年，但仍無理由要求撤案，「不依法處理，我做不到。」

陳光軒以多次投身社會運動的經驗，呼籲里民團結抗爭，向縣府及業者展現絕不退讓的決心；曾玟學則要求彭基山承諾，邀請內政部共同舉辦協調會，並在業者未與當地居民溝通取得共識前，不得准許發啟用執照。

彭基山回應，會與內政部聯繫，但不敢保證會被受理；而核發啟用執照有其法定程序，會以最嚴苛標準要求，但若一切合法，縣府無立場不發。

上興里長陳文成無奈喊話，如果縣府都指向業者一切合法，里民只能自力救濟，現場民眾高喊舉手成立自救會，誓言將抗爭到底。

納骨塔業者、縣議員鄭聚然說，願在啟用後與居民溝通，給予讓鄉親完全滿意、優於公立條件的回饋方案，除了綠美化周遭環境，並成立基金會贊助附近學校，支持地方三節獎金等。

鄭聚然強調，一切皆會依照縣府規定辦理，且依市場競爭機制，私立納骨塔將可提供優於公設更好的殯葬品質，期盼外界給予守法投資者經營空間，至於目前建物燈光影響附近農作問題，他也承諾會改善，避免光害。

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