醫病》CPR壓胸不間斷 國三兒救回失去呼吸心跳媽媽

2019-05-07 21:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕43歲的薛姓婦人有心律不整病史，未規則服藥，今年3月突然昏迷倒地、無呼吸心跳，15歲的兒子見狀立刻CPR壓胸，並且打119求救，經線上指導持續壓胸施救，消防員也迅速趕至，以AED電擊，薛姓婦人送醫急救後恢復心跳並裝置葉克膜、體內去顫器治療，3方接力救命，10天後薛婦走著出院，沒有留下腦傷。

中山醫學大學附設醫院急診部主任潘志祥說，薛婦心室顫動，OCHA（到院前死亡）卻能起死回生，就是把握「黃金救命4分鐘」及「不間斷壓胸」，幫助心臟收縮，打出血液到腦部，護心保腦，即使她心跳停止近30分鐘仍能甦醒、無後遺症。

「感謝兒子救了我！」薛婦帶兒子一起回診，分享經驗，並感謝消防人員與醫療團隊，更感謝兒子拯救她的性命。兒子則說，國一、二曾學過壓胸CPR，當時覺得無聊，沒想過會用到，但仍認真應付「沒想到真得救了媽媽！」

薛婦有心律不整2、3年，呼吸喘覺得休息一下就好，未規則服藥，發病當天起床覺得胸悶不適，與兒子外出返家後突然倒地，失去吸吸心跳，兒子說，當時趕緊以對講機通知大樓管理員，並馬上為媽媽做壓胸CPR，待管理員上樓接手，又立刻打電話給119，聽從119指導員線上通話指導做壓胸CPR，過程緊張，仍不斷告訴自要冷靜。

救護車也在不到5分鐘趕至到為薛婦做AED和簡易插管後送醫，途中仍不斷壓胸，中山附醫進行電擊和插管急救後恢復心跳，接著送往心導管室並裝置葉克膜，3天後恢復意識，拔除呼吸器，檢查發現她因中重度心臟衰竭，導致心室顫動，因此裝設體內顫器，住院10天出院。

潘志祥指出，現在CPR不用口對口人工呼吸了，而是要持續不停的壓胸，在沒有呼吸心跳，或像薛婦心臟亂跳是心臟無效收縮，無法將血液打到腦部，一旦超過黃金4分鐘會造成不可逆的腦損傷。

民眾簡易急救原則CPR和ARD，口訣為「叫叫CD」叫病人、求救、壓胸（Compress）與電擊（AED），尤其要有高品質的CPR，要壓對位置（掌根置放於兩乳頭連線中央），還要「用力壓（5至6公分）、快快壓（每秒2次）、胸回彈、莫中斷」等4口訣。

潘志祥表示，心律不整、沒呼吸心跳的患者，如果沒CPR和AED，每晚1分鐘，每分鐘存活率就減少7％至10％，若昏迷超過6分鐘，可能導致死亡，即使救活，也可能因腦部缺氧而變成植物人；台中市消防局119指導員胡盛智強調，很多民眾會慌張、不知怎麼辦，請謹記打119就對了，線上會有指導員隨時提供線上協助。

急救薛婦的消防隊員張立昇、張憲騰也提醒民眾不要濫用救護車，像是牙痛、一般腹痛就把救護車當計程車送，而是應把救護車時間留給緊急患者，讓他們能盡速趕到現場救命，否則無法第一時間派遣最近的救護車救援，而從遠處派車救援，可能「神仙也救不回來！」

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