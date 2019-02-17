少年CPR太及時 助救護神手從閻王手中搶下1命

2019-02-17 15:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕幸運指數破表！1名男子在15日晚間於新北市新店區北新國小運動，跑一跑竟然暈倒並失去生命徵象，幸運的是，有1位少年見狀直接上前對男子施以標準的CPR（心肺復甦術）直到消防員趕抵接手，更幸運地是，接手的消防員正是新店「神級」專救隊員，多次躍上新聞版面的柯郅任，經過2次電擊男子恢復生命徵象，到院順利恢復意識。

新店消防分隊說，還好這位熱心男孩救援及時，沒放過黃金搶救時間。今日新北市消防局也透過臉書發尋人啟事，並順利找到這名少年，他就是就讀華夏科大五專部，16歲的專一生成育中。

據了解，51歲蔡姓男子15日晚間9時許至北新國小慢跑運動，期間因身體不適突然倒地不起，引起民眾圍觀，也在北新國小踢球的成育中上前查看，見到有人倒地不起，立刻想起國中時期健康教育課學到的CPR，摸了下蔡男的頸動脈確定停止，立刻施以CPR急救。

成育中說，約莫壓了100下，消防員趕抵就給專業的來，接手的消防員柯郅任早已是與死神對抗的老手，利用Lucas（自動心肺復甦機）與電擊雙管齊下，順利讓蔡男恢復呼吸心跳，送到醫院甚至順利恢復意識能夠對答，結束這趟鬼門關驚魂。

就讀華夏科技大學五專部電機科一年級的成育中，僅16歲年紀就能頂住壓力為陌生人急救，他說，當下只想到國中健康教育課有教CPR，覺得很有趣所以認真聽，見到有人需要幫忙也沒多想，就只想到上課所學，就連柯郅任也說，一般民眾CPR做得如此標準實在不常見，願意主動施救的更在少數，蔡男真的非常幸運。

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