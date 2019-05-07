台南市府攜手民間企業合作 台南首宗BOT文創旅館動土

2019-05-07 17:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首宗以BOT興建的鴻瀚安平酒店，以安平在地紋理打造文創旅館，今（7）日由台南市長黃偉哲與鴻瀚董事長謝文祥共同主持動土典禮，該棟建築歷時2年前置規劃設計，已通過綠建築鑽石級評定，未來將投資16億元，提供227間客房，為台南拼觀光再下一城。

黃偉哲表示，感謝財政部國有財產署南區分署提供國有地與市府合作開發，增加基地的完整性，並持續合作吸引民間投資，活化公有土地，該BOT預計為國庫帶來土地租金及營運權利金約11億元收入。

台南市觀光旅遊局表示，每年來台南的旅遊人數大約有2千萬人次，每到假日，古蹟區及小吃街總是人山人海，住宿房間更是一位難求，尤其是安平地區，遊客眾多，但如何讓遊客留在安平住一晚，這也是市府多年努力方向，未來這家BOT旅館的營運，將為安平區提供更優質觀光旅遊環境。

鴻瀚安平酒店公司表示，BOT案基地面積計約3.31公頃，緊鄰水景公園，規劃有客房227間、可容納1000人的大型會展中心、安平唯一的大型文創基地聚落，並規劃有台南唯一的高樓無邊際泳池，未來將在安平創造300個以上就業機會，再創安平觀光，塑造安平新地標。

鴻瀚安平酒店公司董事長謝文祥是安南區土生土長的台南人；他表示，期許這一棟旅館像是從土地裡長出來，與台南的人文歷史有深厚的淵源，未來將結合半開放式劇場，以及碼頭與運河優勢，把現代年輕人嚮往的獨特婚禮流程融入，打造專屬新人客製化的碼頭證婚。

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