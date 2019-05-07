65歲退休還太早！銀髮就業培訓班再造職場第二春

2019-05-07 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕高齡化時代，65歲退休還嫌太早！像是旅遊業就統計，銀髮族占整體旅遊人口逾20%，業者瞄準銀髮商機，與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心合作，4月下旬開設「不老導遊再造班」，招募培訓銀髮導遊，讓熱愛旅遊、喜歡交朋友的中高齡民眾，再造職涯第二春。

銀髮人才資源中心主任余璦君說，「不老導遊再造班」課程完全針對有興趣從事導遊工作的銀髮族培訓，共計4天課程，前3天為室內課程，透過各種導遊知識與技巧訓練，讓學員對導遊工作有更深的認識與了解。最後一天的課程更採取上午戶外教學、職場體驗，下午廠商直接做面試，達到訓用合一，既符合廠商用人需求，更協助銀髮族順利就業。

像是擔任職場體驗教學的曹老師也是二度就業的銀髮族，他以自身體驗帶領學員認識導遊工作內容，也不斷提醒大哥大姊們如何充實各種導覽專業知識，未來在導覽工作時，可以帶給旅客更多收穫。

余璦君表示，本梯次「不老導遊再造班」結訓的學員22人，參與課後廠商面試21人，錄取10人，錄取率高達47.62%，比例相當高，廠商也對錄取學員素質感到滿意。

銀髮中心還陸續為銀髮民眾開辦5月「家事達人培訓班」、6月「物業管理培訓班」、7月「門市人員培訓班」及8月「餐飲服務職人培訓班」，歡迎有就業需求、正在尋找職涯新方向的銀髮族可洽詢銀髮人才資源中心（02）7730-8878或至銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/查詢各種銀髮就業培訓課程或就業相關資訊。

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