珍愛健保24週年嘉年華 週六竹北水圳公園開趴

2019-05-07 10:09

［記者廖雪茹／新竹報導］母親節前夕，新竹縣竹北市水圳森林公園11日上午8點半到11點半，有一場「健康存摺e手握 全家幸福媽咪go」嘉年華活動，由健保署設攤宣導相關業務，鼓勵大家透過健保快易通APP下載「健康存摺」，做好自我健康管理，還有摸彩及免費健康檢測等多項好康，歡迎民眾攜手親愛媽咪共襄盛舉。

「健康存摺e手握 全家幸福媽咪go」嘉年華活動，由健保署北區業務組和竹北市公所共同承辦，適逢母親節，現場將提供康乃馨花束、健保愛媽咪紋身貼紙、「我愛媽咪大宣言」心情告白貼，憑健保卡報到可領取摸彩券，有掃地機器人、空氣清淨機等逾100項獎品。

健保署表示，全民健保政策開辦24年來，不斷的精進與努力，不僅贏得國人信賴，高品質的醫療照護屢被國際媒體讚揚，感謝醫界夥伴的辛勞付出及全體國民的支持。今年更將「全民健保分級醫療」納入國小課綱，期許珍惜健保資源觀念向下扎根。

健保署呼籲民眾做好自我健康管理，透過健保快易通APP下載「健康存摺」，可輕鬆掌握個人最近3年就醫資訊，今年特增加眷屬管理功能，可查詢小朋友和父母就醫紀錄，一起守護家人的健康。

嘉年華活動邀請不老樂童西洋鼓隊、健保行動劇等表演，現場將設置28個攤位，透過有獎徵答遊戲、專人指導，讓民眾認識分級醫療、瞭解正確就醫習慣。另有醫事團體提供免費健康檢測、用藥、器官捐贈、居家醫療及各項預防保健衛教等服務。當天未能親自參與的民眾，可透過QR code參加線上有奬徵答，有機會抽中運動手錶共15個，活動至5月19日止，中獎名單於20日後公告健保署官網，另以簡訊通知。

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