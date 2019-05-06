母親節音樂會 媽媽自製環保二胡

2019-05-06 10:41

〔記者王涵平／台南報導〕迎接母親節，南方創客基地舉辦一場音樂會，使用的樂器二胡全都由演奏的媽媽們自製，學到環保與拉二胡，媽媽們覺得很有意義。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地駐地設計師江靖傑推出母親節獨家企劃「環保二胡 」工作坊，透過家中常見的回收奶粉鐵罐、玉米罐等容器，帶領媽媽們創造獨一無二的環保二胡樂器，也學會拉二胡。

江靖傑表示，許多家庭主婦把大部分的時間都奉獻給家庭，沒有下班時間，設計課程起頭，用她們最常接觸到的瓶瓶罐罐製作一把屬於自己的樂器，往後在工作之餘也能培養興趣，學習音樂演奏，因此設計一套適合初學者的教具和課程形式。

參與工作坊的施媽媽說，平常是在家動手做家事，在創客基地動手當Maker，拿起手工具製作二胡樂器，看著家中的空罐能再生利用，過程中充滿成就感。

南方創客基地推廣「數位自造」、「農業」、「循環」、「女力」等相關議題，傳達自造與科技探索的樂趣，5月7日至5月10日舉辦母親節親子系列工作坊，有「摩艾管家木工雷雕手作」和「雷雕親子相框工作坊」等活動，歡迎有興趣民眾前往參加，報名詳情上南方創客基地官網或粉絲專頁查詢。

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