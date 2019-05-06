母親節漂亮獻禮 南投縣府附屬公司保養品大優惠

2019-05-06 13:14

〔記者謝介裕／南投報導〕母親節在即，南投縣政府唯一生產單位南投縣農產運銷公司特別推出「溫馨五月，感恩回饋」活動，即日起至5月31日止，法麗系列保養品全面77折，全館消費滿888元，即贈送膠原蛋白面膜1片、滿1288元再加贈潔顏露1瓶，讓愛美的媽媽們能更加「水水水…」，展現公司對媽媽們的祝福以外，也象徵回饋社會各界的一分心意。

南投農產運銷公司從肉品市場正式更名後，產品種類也愈來愈多元，除了原先香腸、肉乾等肉類產品以外，也跨足美髮、美容及保養業，包括好膽來洗頭、好膽賣皂、豬膏好膽霜、豬膽汁蛋白面膜等法麗商系列商品，此次母親節活動期間，除了全面77折優惠以外，也讓人看到該公司提升豬隻附加價值文創商品的一面。

南投農產運銷公司總經理周義雄指出，母親節是一個很特別且有意義的日子，這一天大家都會感謝自己的媽媽，也會送上小禮物表心意，該公司在全體同仁努力植栽綠美化下，儘管每天豬隻交易量約1000頭，但園區裡頭不但沒有豬隻惡臭味，且綠樹成蔭，多了一分森林浴的感覺，且位於國道3號名間交流道附近，堪稱是為人子女陪同媽媽外出購物、踏青的好去處，進而讓縣府推動產業結合觀光發展的策略，能更加落實。

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