母親節「金」喜！消防員自製抽萬元紙鈔蛋糕逗樂親友

2019-05-06 21:23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局德安分隊小隊長林瑞哲，以往母親節都直接包大紅包給母親，今年發想自製蛋糕並結合隱藏鈔票創意，4日中午，帶著蛋糕返回雲林老家慶祝母親節，林母欲切蛋糕時拿起卡片，只見鈔票一張接一張、共有10張計1萬元，引發親友陣陣驚呼，高喊「是真的（鈔票）嗎？」林母細看每張都是真鈔，樂得說「是真的欸！」

林瑞哲7年前為了愛吃麵包的兒子，開始學烘焙作麵包及西點，除上網搜尋資料，還會與同好交流精進，每次做完麵包、西點，還會將食材、烤的時間、發酵狀況等一筆筆記錄成冊，林妻受他耳濡目染，也愛上烘焙，夫妻倆閒暇時以討論烘焙為樂。

半個月前，林瑞哲與妻子發想用具有創意方式送給母親紅包，經過半個月的構思，3日兩人利用下午約3、4個小時協力製作蛋糕，還加入隱藏鈔票的創意，果然逗得林母樂不可支，親友也大讚他「太厲害」。

林瑞哲分享做法，運用牙籤盒蓋切出與千元紙鈔同寬的小洞，接著將千元紙鈔封入塑膠袋、10張紙鈔一張張捲成一捲放入牙籤盒裡，另準備高約10公分、長34公分及寬22公分的水果鮮奶海綿蛋糕，將蛋糕烘烤後挖洞、放入牙籤盒，即成為可抽出鈔票的「萬元金喜蛋糕」。

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