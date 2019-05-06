高市水情今晚轉為正常藍燈

2019-05-06 21:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨季節到來，全國水情最嚴峻的高市連日下雨，造成高屏溪流量大增，今晚每秒達100立方公尺，5天引水500萬噸挹注南化水庫，提升蓄水量突破4成，預估雨勢會下3天，水情轉好解除旱象，今晚轉為正常藍燈。

根據水利單位統計，高市一連5天下雨，雖然雨勢不大，未達大雨等級，但5天累積降雨量可觀，高屏溪攔河堰累積雨量破百毫米，造成高屏溪流量大增，今晚達100立方公尺。

由於高雄與台南共用1座南化水庫，但南化水庫5天累積雨量僅73毫米，所幸高市甲仙區攔河堰今流量每秒21立方公尺，累積雨量達143毫米，將近多了1倍降雨量。

值得一提的是，連日下雨農田灌溉不缺水，水利單位自甲仙攔河堰，引水挹注南化水庫，5天總計500萬噸，提升蓄水量突破4成，水情單位評估再下3天，水庫蓄水量有機會突破5成。

水利單位表示，今年梅雨季節恢復正常，比去年提早1個月到來，且根據氣象局預估，這波降雨會下3天，加上5月雨汛期到來，整體雨量將正常偏多，評估水情轉好，認為旱象解除，今晚轉為正常藍燈。

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