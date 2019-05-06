「約炮神器」BeeTalk退出社會新聞！5月20終止營運

2019-05-06 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕搶占各社會新聞版面、風光一時的「約炮神器」─BeeTalk今（6）日宣布5月20日終止營運，該軟體在去年10月1日已先關閉「找朋友」、「雷達」、「喜翻」功能，鄉民一聽聞此消息驚喊「以後怎麼約國中生」？

「BeeTalk」系統今天上午對擁有申請帳號的用戶發送訊息，內容提到：「BeeTalk將在2019年5月20日停止營運與一切服務。謝謝您在過去幾年與BeeTalk一起度過的時光。我們將說再見，也願您一切順利。」

「BeeTalk」團隊2018年9月23日公告，自該年10月1日起，該App將全面關閉用於交友的「找朋友」、「雷達」、「喜翻」功能，社群功能部分如「揪團」、「PO客」、「短片」功能也將停止服務，「閹割」後的「BeeTalk」只能與既存好友名單內的網友聊天，宛如通訊軟體「LINE」的原始功能，網友只能藉由對方ID加新好友；如今再退一步，正式宣布走入歷史。

批踢踢實業坊鄉民們聞訊均感到震驚，相繼留言指出「一代約炮app」、「約炮APP竟然就要這樣退場了」、「趕快抓起來約最後一發」、「這樣要怎麼約國中生！？」，但有鄉民樂觀提到，「總會有個新的APP出來的，擔心啥」、「沒差，還有其他約炮管道」。

觀看更多鄉民留言請點擊下面

PTT傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/