排灣母語班學童唱族語歌謠 讓植物人阿珊重溫快樂時光

2019-05-06 14:27

［記者王秀亭／台東報導］因意外成為植物人17年的排灣族人阿珊，因沒機會參加部落豐年祭，叔叔、嬸嬸及女兒今天特地為她穿上族服，金峰鄉排灣族母語班的小朋友也以族語獻唱祝福歌曲，讓阿珊重溫豐年祭的快樂時光。

阿珊的叔叔、排灣族頭目包世晶表示，阿珊是排灣族公主，從小就是部落裡最活潑又會唱歌的小孩，但世事難料，結婚生子後，因意外成為植物人，丈夫也在3年多後離世，留下一對當時仍在就讀小學的兒女，所幸有社會大眾的愛心，及創世基金會的協助，大幅減輕家庭的照顧壓力。

阿珊長年住在機構，在創世台東院的巧思下，包世晶及盧琴華夫婦再度為姪女穿上族服，金峰鄉排灣族母語班學童在阿珊面前演唱傳統歌謠及祝福歌曲，阿珊隨即激動地嘴也跟著咿啊地叫了起來。

創世台東院長王玉鳳表示，該院目前安養包括小珊等37名植物人，有鑑於近年安養機構及醫療院所惡火頻傳，今年計畫將安養院消防設備升級，同時結合縣內多元的原住民族群及文化，26日在南京路廣場舉辦「愛消防‧傳平安─瘋年祭」公益園遊會。

5月26日公益園遊會除免費文化體驗闖關活動、愛心攤位、原住民美食義賣，原住民藝人民雄、安懂也擔任愛心大使，將在當天美聲演出，盼民眾認助園遊券，支持創世台東院消防設備升級。

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