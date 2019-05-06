婚紗照裝殭屍4個月離婚！不信邪再娶扮七爺八爺 下場是...

2019-05-06 12:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣從事殯葬業的和美鎮民徐光輝，2015年結婚選在陰森的公墓納骨塔前，畫上七孔流血及殭屍妝，撒下滿天冥紙入鏡，婚姻只維持4個月以離婚草草收場，但他不信邪，再婚時與蔡姓女子再挑戰禁忌，與新娘子扮成七爺八爺，挑在陰森的樹林裡拍婚紗照，這次婚事不但沒有告吹，新娘子還生下1個漂亮的女兒，並已再次懷孕。

有民眾去年拍攝婚紗照，拿到成品卻驚見猶如鬼月金童玉女紙紮人，向業者求償11萬元，結果民事判決只判賠7000元！彰化縣和美鎮開殯葬葉的29歲鎮民徐光輝，4年前結婚時與新娘子拍婚紗照時竟別出心裁走「鬼月風」，選在公墓納骨塔前，畫上七孔流血及殭屍妝，撒下滿天冥紙入鏡，營造一股陰森淒厲的氣氛。

與宮廟產業新娘再婚 殯葬業新郎又挑戰禁忌

不料這個婚姻只維持短短4個月，但徐光輝不認為離婚跟拍這些婚紗照觸霉頭有關，因此在2年前與家裡從事宮廟產業的蔡姓女子相識結婚時，再度挑戰禁忌，拍攝婚紗照時，徐光輝打扮成七爺，新娘子則打扮成八爺，還特地挑選陰森的森林區拍攝婚紗照，鏡頭前還擺上一個紙紮的草人。

徐光輝婚後這起婚事不但沒有告吹，妻子還生了一個漂亮的女兒，目前還懷孕數月，婚姻相當美滿。

不過彰化縣民俗專家蒲慶峰則持不同看法指出，婚紗是喜氣的一面，但若選在墳墓，喜跟悲加在一起，會影響氣勢，若被孤魂野鬼抓到會被作弄，無法白頭偕老，婚姻要有喜氣洋洋氣氛，但陰陽不調很不好，婚姻不會美滿。

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