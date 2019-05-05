婚紗照拍出鬼月風求償11萬判賠7千 彰化這對「夫妻」下場更悲摧

2019-05-05 12:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有民眾去年拍攝婚紗照，拿到成品卻驚見猶如鬼月金童玉女紙紮人，決定向業者求償11萬，結果民事判決只判賠7千元！無獨有偶，彰化縣也有一對新人的婚紗照走「鬼月風」，這段「墓仔埔也敢去的戀情」，維持不到4個月就告吹。

臉書「爆怨公社」日前有網友PO照稱「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死。現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」照片新郎穿黑色西裝，新娘穿金色和紅色相間古代禮服，表情肅穆，乍看之下猶如鬼月金童玉女紙紮人。當事人不敢在婚宴上放這些照片觸霉頭，事後向婚紗公司求償，只能拿回7000元。

而彰化縣從事殯葬業的徐光輝，2015年結婚，大膽挑戰禁忌，選在公墓納骨塔前，畫上七孔流血及殭屍妝，撒下滿天冥紙入鏡，營造一股陰森鬼感。

徐男自嘲「當愛已成往事！」、「一場遊戲一場夢」，他說，自己跟妻子因個性不合而離婚，婚姻只維持短短4個月，但他不認為離婚跟拍這些照片觸霉頭有關。

他說，自己從事殯葬業，當初想來點不一樣，與前妻先花了2小時，畫上七孔流血妝與殭屍妝，攝影師共花了3小時拍攝，拍到晚上10時許，成果讓他滿意，只可惜婚姻只維持4個月。

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