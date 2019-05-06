臺南金讚．百家好店徵選 報名6/14截止

2019-05-06 11:26

〔記者王涵平／台南報導〕2019臺南金讚．百家好店徵選受理報名，即日起至6月14日截止，南市經發局表示，過去8年來已選出千餘家好店，邀請全民參與票選拿好禮。

南市經濟發展局表示，金讚．百家好店徵選邁入第9年，已選拔出830家百家好店及276家金讚百家好店，藉由模範好店的帶動，提升品牌知名度，百家好店（未曾獲選百家好店之店家）與金讚百家好店（曾獲選100至107年任一年度百家好店之店家）。

依店家營業屬性分為餐飲類、食品類、時尚及文創類和一般商業類等4類別，在南市設有營業場所（實體店面）皆可報名。評選過程包括書面審查、實地訪查及網路票選，將評選出100家百家好店與50家金讚百家好店。

同時舉辦「好店逗相報」即日起至6月6日，只要推薦好店就能抽獎；「全民投起來」自7月8日至8月23日，民眾只要參與投票，就能獲得該投票店家所提供的限時限量電子優惠兌換劵，另外主辦單位更加碼抽獎美國 Neato掃地機器人、黃金墜子好禮。

徵選說明會3場次永華場5月1日（永華市政中心10樓小禮堂）、民治場5月7日（民治市政中心社福大樓3樓）及永康場5月14日（鹽行社教文化會館），現場店家只要攜帶大小章及商業登記文件影本即可現場報名。

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