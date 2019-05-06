花蓮外海捕獲612公斤神秘巨口鯊

2019-05-06 11:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕罕見巨口鯊今早在花蓮外海發現！海巡署東部分署指出，今早6點10分花蓮籍「鑫昇寶36」漁船捕獲一隻已死亡的巨口鯊，返港後主動向花蓮漁港安檢所通報，經查該巨口鯊，體長3.5公尺，體重612公斤，由漁業主管機關採樣後，將魚體交由船主送到宜蘭拍賣利用。

依據基隆國立海洋科技博物館資料顯示，海巨口鯊是大洋迴游類濾食性鯊魚，棲息深度介於5到1000公尺，成魚體長4至6公尺，最重可達1噸，保有古代鯊魚的原始形態；全世界溫熱帶海域都曾被發現，但極為罕見，以菲律賓沿海、台灣東岸及日本東方海域出沒最為頻繁，1976年首次在夏威夷被發現，至2016年採獲記錄僅90餘尾，目前對巨口鯊的生態仍相當陌生。

海署署東部分署第一二岸巡隊指出，行政院農業委員會漁業署公告「巨口鯊漁獲管制措施」自民國102年4月1日起生效，漁民若捕獲巨口鯊應於返港後一日內， 填具「巨口鯊漁獲資料通報調查表」，以傳真方式向當地政府漁業主管單位、漁業署及海洋大學環境生物與漁業科學系水產資源研究室通報，完成通報後須留置魚體24小時供指定學術單位完成科學採樣及蒐集生物學資料後，始得拍賣及利用魚體。

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