一場大病改變他 單親爸靠萬壽菊開出燦爛人生

2019-05-06 11:02

〔記者萬于甄／台南報導〕原從事水電工作的王仁士，8年前意外生了場重病，導致他臥床長達4年，出院後卻因後遺症無法繼續原本的工作，為有能力撫養仍在就學的寶貝兒子，王仁士在永康就業中心的幫助下，來到公舘社區擔任社區農園管理，開始種植芳香萬壽菊，人生也獲得了改變。

王仁士表示，起初對於擔任農園管理種植芳香萬壽菊的這項任務有些緊張，因之前毫無種植農藝的經驗，不過，碰上難題就要勇敢面對，他選擇傳統土法煉鋼的方式，不會的東西就拚命問、到處學，從一次次的失敗中，摸索屬於自己的最佳種植技巧。

8年前的王仁士因一場大病，將近4年的時間臥病在床，雖透過政府、社會的愛心資源讓他與兒子度過人生低潮期，但大病初癒卻因後遺症，無法從事原本的水電工作，只好透過報紙及打臨工過活，收入相當微薄，後來他尋求永康就業中心，得知位於故鄉的公舘社區正有多元進用人力的需求，便透過推介媒合找到工作。

王仁士說，每次看見花朵開的燦爛時，心中的希望就會油然而生，小小的花朵竟有如此旺盛的生命力，讓他對自己的生活更有信心，如今在協會工作近1年多，收入穩定心情愉悅，連就讀高一的兒子也變得與他更親近，相當感謝永康就業中心的幫助。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心主任黃豑頡表示，多元就業開發方案具有多元性、創意性、地方性及發展性，可促成在地產業發展，帶動其他工作機會，也讓求職者獲得新篇章，同時為地方發展協會找到志同道合的好夥伴，共創雙贏的局面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/