防兒童被性侵 幸佳慧抱病出《蝴蝶朵朵》攻上排行榜

2019-05-06 09:23

〔記者林曉雲／台北報導〕「朵朵是個快樂的孩子，她喜歡盪鞦韆，也喜歡看蝴蝶飛舞。有一天…朵朵遇上暴風雨，一大片的烏雲闖進她的肚子裡…」為不使兒童被性侵憾事一再發生，兒童權工作者、兒童文學作家幸佳慧抱病寫出《蝴蝶朵朵》擬真的童書故事繪本，此書由家扶基金會和勵馨基金會參與規劃，提供專業知識與經驗，已攻上童書排行榜。

幸佳慧在臉書發文，分享她創作《蝴蝶朵朵》的原因，主要是她發現國內沒有類此的中文故事書，有的只是指導命令型的書，讓孩子沒有辦法從擬真故事情境去感同身受、移情思考，也擔心性教育在正規體制下岌岌可危，連帶使預防保護的性教育被犧牲，更氣#metoo在台灣無法形成氣候，種種原因讓她決定自己寫故事。

《蝴蝶朵朵》原本預計去年出版，因幸佳慧生病而延到今夏，她怕病情有變化，要求出版社提早，也想早點問世打亮社會暗黑角落，她希望至少有個分享會。這本故事繪本還有隨書附贈應用指導手冊，適合一線的專業機構與人員，及二線的教脈系統、家庭社區使用，共讀繪本之後，與孩子進行完整的對話與討論。

很多基金會及學者專家撰文推薦，天主教善牧基金會即表示：「我們相信每個人都有力量，給予受到創傷的孩子接納與愛是其中最重要的一環，可以幫助孩子們修復受傷的翅膀、長出新的羽毛重新飛翔。為您推薦《蝴蝶朵朵》，讓我們成為孩子復原路上的關鍵力量！」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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