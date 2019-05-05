高雄第4場未婚聯誼 26人成功脫單

2019-05-05 23:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市民政局今年第4場未婚聯誼活動「五月舞春風吹．姻緣一線牽」，今天在高雄港2號碼頭棧貳庫熱鬧登場，計有40人、20對報名參加，最後26人、13對成功脫單，獲贈愛情摩天輪劵，讓愛延續下去。

配合高雄市政府主打愛情產業鏈，民政局第4場未婚聯誼活動「五月舞春風吹．姻緣一線牽」，由旗山、美濃、茂林、桃源及那瑪夏戶政事務所人員充當月老，活動藉由月老牽紅線、搓洗愛玉、跳舞傳情增加互動性，盼牽起一對對好姻緣。

旗山戶政所主任謝鶴琳說，現代人因工作忙碌，缺少交友機會，公辦聯誼提供單身男女社交平台，增進兩性互動元素及情感交流，此次聯誼活動計有40人、20對報名參加，最後有26人、13對成功脫單，表示願意進一步交往，感謝棧貳庫WOO Taiwan 泰式餐廳、內門南海紫竹寺、旗山農會和美濃農會免費提供蛋糕、金箔項鍊、香蕉蛋捲及紅豆銅纙燒等在地伴手禮，讓單身男女的聯誼活動甜甜蜜蜜、如蕉似漆。

在某公務機關任職的林小姐說，跟大學同學一起報名，結果只有自己報名成功，可能受到月老的眷顧，希望能夠順利找到心儀對象；來自旗山的劉先生是在父母的鼓勵下報名，他也希望能儘快終結單身。

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