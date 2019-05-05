揮別滾滾沙塵 蘭陽溪河堤變綠色河岸

2019-05-05 17:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉七賢國小位於蘭陽溪畔，校方去年與七賢村合作，認養浮洲橋至葫蘆堵橋的河堤養護，將原本易起沙塵的河床，變為村民、學生的最佳活動場所之一。

員山鄉七賢村位於蘭陽溪北岸，過去河堤未整治前，夏季枯水期間，蘭陽溪河床容易揚起陣陣沙塵，造成村民生活困擾；直到近年水利署第一河川局投入經費整治，將細沙為主的河堤，轉變成綠油油草地，才解決沙塵暴問題。

去年初，七賢村、七賢國小合作，認養浮洲橋至葫蘆堵橋的北岸河堤，全長約4公里，草地養護由七賢村民負責，環境整潔則由國小學童包下。

七賢國小下週六將迎來50週年校慶，今校方在河堤畔舉辦健行活動，邀500名村民、家長、學生見證整治成果，也提早為校慶活動暖身；校長劉建成笑說，河堤已成國小學童最佳運動場。

劉建成解釋，早期河床整治前，只要一颳風，村內常常瀰漫沙塵，所幸許多單位投入，才讓原本為人詬病的河堤，不僅成為學校戶外教育的場地之一，還成為民眾早晚最愛的活動去處。

為展示成果，國小校方製作稻草人，佇立在蘭陽溪高灘地上供健走民眾欣賞，七賢村長高明芳表示，蘭陽溪整治是許多單位努力的成果，甜美果實得來不易，希望大家一起愛護它，為家鄉盡一份力。

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