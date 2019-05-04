柳川整治縮減路寬 議員批常發生車禍

2019-05-04 14:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市柳川整治二期工程進行中，柳川東路施工圍籬大幅縮減路寬，卻未塗銷路邊收費停車格，人車爭道，險象環生，市議員江肇國今（4）日抨擊，施工圍籬造成視線死角，經常發生車禍，要求後退1米作人行便道；水利局回應，將審慎評估。

柳川整治2010年動工，前市長胡志強完成中正公園至民權柳橋約2公里的污水截流；林佳龍市長上任後，打造台灣大道到民權路約300公尺的景觀河段，整治成果獲得各界肯定，每年柳川水中耶誕，吸引大批遊客，林佳龍再接再厲更爭取中央補助，推動柳川全流域整治，並於卸任前完成發包。其中，二期工程從柳川一期往南到三民柳橋全長7公里，景觀河道2.2公里施工中。

江肇國表示，柳川二期工程林森柳橋至民權柳橋段，鄰近忠信國小、第五市場、台中醫院，人車往來密集，其中柳川東路施工圍籬未預留人行便道，還維持路邊收費停車，造成人車爭道，路邊停車民眾上下車也是險象環生。

附近商家陳先生也說，施工圍籬大幅縮減路寬，已發生數十起車禍，尤其路口還常有公車迴轉，住戶人心惶惶，多次打電話去市府抗議未獲改善。

江肇國指出，施工圍籬造成視線死角，當地派出所也證實施工至今，沿線大小車禍不斷，十分危險，居民正進行連署，要求將施工圍籬退縮1米讓出人行空間，同時更換為半簍空圍籬，降低行車危險。

水利局表示，柳川東西路二側行車空間劃設是經過交通局大會審查通過，主要考量民眾停車需求劃設停車格，現若有民眾反應行車不便或取消停車格問題，會再審慎評估，並儘速變更交維計畫提報交通局備查後執行。

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