好消息！新竹直達桃園機場國道客運可望年底開通

2019-05-05 11:09

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市直達桃園機場的客運最快年底通車！市民期待已久的「新竹－桃園國際機場」路線，交通部核定評選的結果出爐，市府表示，由日豪客運公司籌備處獲得這條路的路線路權，最快今年底就可通車營運，未來民眾可由竹市直達桃園機場，旅遊出差更便利。

市長林智堅表示，過去很多市民反映，只要市民出國旅遊、或園區從業人員出差國外，都必須搭乘火車、高鐵、客運等兩段轉乘，或需專車接送，轉乘過程要攜帶大型行李很不方便，而竹市長久以來都沒有到桃機的直達車，可說是民意信箱最常收到的建議。

市府交通處這幾年持續向交通部爭取「新竹－桃園國際機場」路線，去年底獲交通部同意公告路線，經廠商投標評選後，確定由交通部核定由日豪客運營運承接此路線，預定最快今年年底就會通車營運，新竹地區的民眾往返機場將可多一項大眾運輸選擇，出國也更方便經濟。

交通處長倪茂榮表示，新竹－桃園國際機場的國道客運路線，一直是市民所期待的，交通處3年前就開始向交通部公路總局了解推動國道客運路線相關流程，經持續討論規劃，終在上個月底獲得核定，這項評選結果出爐，對市民來說，是一大利多，更是出差旅遊選擇大眾運輸系統的福音，可說提供更多元的交通選擇。

倪茂榮處長指出，這條路線目前預定每天往返各24班次，平均每小時1班，並提供夜間凌晨班次，各時段出國的旅客都能輕鬆抵達機場，即使是半夜出門的紅眼班機也都可選擇搭乘，此外也將配有無障礙大客車，讓身障朋友出國也無障礙，預料可嘉惠更多旅客。

很多園區朋友都說，園區上班常要出國，每年都有2到3次的出國，如今有新竹直達機場的路線，對園區上班族來說，是很棒的訊息，未來出國有更多的選擇。而清大及交大師生也說，過去常有出國參加研討會的需求，開車要找停車位，搭計程車又太花錢，學生難以負擔，因此很期待年底開通的直達客運，對師生來說，都是很棒的交通選擇。

市府交通處表示，新竹－桃園國際機場路線預定籌備期為6個月，籌備期間，市府將盡力協助監理所及業者完成籌備，包括站點的設立及優惠票價的爭取等，都希望能爭取到符合市民需求。

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